Ramazan Öncesi Gıda Fiyatlarında Artış Var

ENFLASYON GIDA FİYATLARINI ARTIRIYOR

Türkiye’de son dönemlerin en önemli meselelerinden biri olan enflasyon, Ramazan öncesinde özellikle gıda fiyatlarında kendini gösteriyor. Çarşılar ve pazarlar incelendiğinde, marketlerdeki ürünlerden iftar menülerine kadar birçok alanda fiyat artışları dikkati çekiyor. Marketlerde bakliyat ve süt ürünleri gibi bazı ürün gruplarında %5-7 arasında küçük çaplı zamlar görülüyor. Fakat et, sebze ve meyve gruplarında henüz belirgin bir değişiklik yaşanmıyor. Ancak ramazan kolileri, pide fiyatları ve restoranlardaki iftar menülerinde ciddi artışlar gözlemleniyor.

RAMAZAN KOLİLERİNE CİDDİ ZAM

Market zincirlerinde satılan ramazan kolileri, geçen yıl ile kıyaslandığında %50 ile %70 arasında zamlandı. Carrefour, Migros ve Şok gibi büyük marketlerde en düşük ramazan kolisinin fiyatı 234 TL’den başlarken, en pahalı koliler ise 1.440 TL’ye kadar çıkıyor. Ramazan kolilerinin içerikleri genellikle sabit kalsa da bazı markalarda içerik değişiklikleri yapıldığı ve ürün miktarlarının azaltıldığı gözlemleniyor. Sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, bulgur, makarna gibi ürünleri barındıran paketler, büyüdükçe içerik çeşitliliği gösteriyor.

RAMAZAN PİDESİNDE ZAM BEKLENTİSİ

Ramazan’ın vazgeçilmezlerinden biri olan ramazan pidesi, bu yıl zamlı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, 200 gram ramazan pidesinin fiyatını 20 TL olarak belirtiyor. Çelik, “maliyetlerdeki artış nedeniyle zam yapılması kaçınılmaz” ifadesini kullanıyor. Türkiye genelinde pide fiyatlarının resmi olarak kısa zamanda açıklanması bekleniyor. Fırıncı esnafı, fiyat artışlarının un, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandığını aktarıyor.

RESTORANLARDA İFTAR MENÜLERİ YÜKSEK FİYATLARA ULAŞIYOR

Dışarıda iftar yapmayı planlayanlar, bu yıl geçen yıla göre oldukça yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalacak. Restoranlardaki iftar menüleri %30 ila %70 arasında zamlanmış durumda. Esnaf lokantalarında kişi başı 400-500 TL, standart restoranlarda kişi başı 750 TL’den başlıyor, lüks mekanlarda ise bu fiyat 1.000-1.500 TL arasında değişiyor. Boğaz hattındaki oteller ve lüks restoranlarda kişi başı fiyatlar 4-5 bin TL’ye kadar çıkıyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Artan işletme giderleri fiyatlara yansıdı. Ancak her bütçeye uygun menü seçenekleri mevcut” açıklamasında bulunuyor.

HURMA FİYATLARI YÜKSELDİ

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan hurma, bu yıl bütçeleri zorlayacak düzeyde. Geçen yıl 350-450 TL arasında satılan hurmalar, bu yıl 450 TL ile 700 TL arasında değişen fiyatlarla pazara sunuluyor. Medine meşruk hurmasının fiyatı 450 TL, Sugai hurması 490 TL, Peygamber hurması 570 TL, Kudüs hurması 580 TL ve iri boy Kudüs hurması 700 TL olarak satılıyor.

FİYAT ARTIŞLARININ NEDENLERİ

Fiyat artışlarının temel sebebi artan maliyetler. Enerji, lojistik ve ham madde fiyatlarındaki yükseliş, üretimden satışa kadar tüm süreçleri etkiliyor. TÜRES Başkanı Bingöl, “işletmeler bu durumu yönetmekte zorlanıyor ve zamlar kaçınılmaz hale geliyor” diyor.