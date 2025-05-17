Ramazan T. Vuruldu, Saldırgan Kaçtı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde evine dönen Ramazan T., evinin kapısının önüne geldiği esnada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla hedef alındı. Saldırı sonucunda Ramazan T. bacağından yaralandı ve saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

SAĞLIK EKİPLERİNE İHBAR

Çevredeki kişiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDEKİ DURUMU

Tedavi altına alınan Ramazan T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Saldırının ardından yetkililerin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.