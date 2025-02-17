Ramazanda Fahiş Fiyatlara Ceza Yağdı

İDARİ CEZALARIN TOPLAMI AÇIKLANDI

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması amacıyla 2025 yılı ocak ayında toplamda 139,2 milyon TL tutarında idari para cezası uyguladı. Haksız ve fahiş fiyat denetimlerinin sonucunda ise 144,5 milyon TL daha ceza kesildi. Bu süreçte, fiyat etiketi denetimi yapılan 22 bin 818 firmanın incelenmesiyle aykırılık tespit edilen 7 bin 367 firma için 55,6 milyon TL ceza uygulandı.

MARKET VE YİYECEK İŞLETMELERİNE DENETİM

Fiyat etiketi denetimlerinin yanı sıra, 13 bin 123 market incelendi ve bu marketlerde aykırılık tespit edilenlere toplamda 32,5 milyon TL idari para cezası kesildi. Buna ek olarak, 6 bin 454 restoran, lokanta, kafe ve pastanenin tarife ve fiyat listeleri de denetlendi. Bu denetimler sonucunda 9,7 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.

SEKTÖREL DENETİMLERİN SONUÇLARI

İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 2025 yılı başından itibaren otomotiv, emlak ve kuyumculuk sektörlerinde toplam 14 bin 583 firmayı denetledi. Bu denetimlerin sonuçları neticesinde firmalara toplam 17,8 milyon TL direkt ceza uygulandı. Ayrıca, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 126,7 milyon TL tutarında idari para cezası kesildi.