Rasim Ozan Kütahyalı’ya Soruşturma Başlatıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden ‘CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı’ yönünde iddialarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu çerçevesinde soruşturma başlatıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘CHP kurultayının iptali ve CHP’ye yönelik kayyum iddialarıyla’ ilgili sosyal medya paylaşımlarına yönelik adli soruşturmanın başladığını bildirmişti.

BAKAN TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Bakan Tunç, konuyla ilgili olarak şu şekilde değerlendirmelerde bulundu: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile birlikte, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına dair çeşitli sosyal medya paylaşımları yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür asılsız iddialara itibar edilmemelidir. İlgili paylaşımlar, Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi kapsamında ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu’ olarak değerlendirilmekte ve bu nedenle adli soruşturma başlatılmıştır.”

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN UYARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada Kütahyalı’nın iddialarına yer verdiği bir paylaşımda bulunarak, “Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak amacıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz” şeklinde bir açıklama yaptı.