Rayiç Bedeller Rekor Artış Gösterdi!

EMLAK VERGİLERİNDEKİ CİDDİ ARTIŞ

2026–2029 dönemi için belirlenen arsa, arazi ve konut metrekare birim değerlerinin açıklanmasıyla Türkiye genelinde emlak vergilerinde önemli bir artış söz konusu oldu. Bazı ilçelerde rayiç bedellerin 10 ila 20 kat arasında yükseldiği gözlemlenirken, büyükşehirlerde bu artış yüzde 300’den başlayarak lüks semtlerde yüzde 5000’e kadar ulaşabiliyor. Bu durum, milyonlarca ev sahibini doğrudan etkileyerek kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı.

HÜKÜMETTIN YENİ KANUN HAZIRLIĞI

Sabah gazetesinin haberine göre, hükümet, vergi yükünü azaltmak ve adil bir sistem oluşturmak adına yeni bir kanun üzerinde çalışmaya başladı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarının bu süreçte vatandaşların mağdur olmasına yol açmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Demir, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz” şeklinde konuştu.

YENİ DÜZENLEME BEKLENTİLERİ

Yeni düzenlemenin, sadece emlak vergisi ile sınırlı kalmayarak tapu harcı, değerli konut vergisi, emsal kira bedeli gibi çeşitli kalemleri de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, rayiç bedel artışlarının yalnızca vergi yükünü artırmakla kalmayıp, gayrimenkul piyasasındaki dengeleri de değiştireceğini vurguluyor.