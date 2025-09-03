Rayiç Bedellerde Yüzde 5000 Artış!

EMLAK VERGİLERİNDE CİDDİ ARTIŞLAR

2026–2029 dönemi için geçerli olacak arsa, arazi ve konut metrekare birim değerlerinin açıklanmasıyla birlikte, Türkiye genelinde emlak vergilerinde belirgin artışlar yaşanıyor. Bazı ilçelerdeki rayiç bedellerin 10 ila 20 kat arasında yükselmesi dikkat çekiyor. Büyükşehirlerde ise bu artışlar yüzde 300’den başlayarak lüks semtlerde yüzde 5000’e kadar çıkabiliyor. Bu durum, milyonlarca ev sahibini doğrudan etkiliyorken, kamuoyunda da geniş bir tartışma yaratıyor.

YENİ KANUN HAZIRLIĞI

Sabah gazetesinin haberine göre, hükümet aşırı vergi yükünü önlemek ve adil bir sistem oluşturmak amacıyla yeni bir kanun üzerinde çalışmaya başladı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, rayiç bedel artışlarının gerçek piyasa koşullarını yansıtmadığını ve vatandaşları mağdur etmelerine izin vermeyeceklerini ifade etti. Demir, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

DÜZENLEME ETKİLERİ

Yeni düzenlemenin yalnızca emlak vergisini değil; tapu harcı, değerli konut vergisi, emsal kira bedeli gibi pek çok diğer kalemi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, rayiç bedel artışlarının yalnızca vergi yükünü artırmakla kalmayıp, aynı zamanda gayrimenkul piyasasındaki dengeleri de değiştirebileceğini vurguluyor.