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Spor

Real’in Yenilgisi, Arda Yedekte Kaldı!

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DÜZENLİ OYUN HAKİMİYETİ YETERSİZ

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında İtalya’nın Milan takımını ağırladı fakat sahadan 3-1’lik bir mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç, Madrid temsilcisinin bu sezonki ikinci yenilgisini alması anlamına geliyor. Karşılaşma, Bernabeu Stadyumu’nda gerçekleşti ve Carlo Ancelotti, sahaya Lunin, Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy, Modric, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius ve Mbappe gibi önemli oyuncuları sürdü.

MİLLİ YILDIZ YİNE YEDEKTE

Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler’i bir kez daha yedek olarak başlattı. Maç boyunca Real Madrid, topa sahip olma ve oyun kontrolünde yeterli üstünlüğü sağlayamadı, bu da galibiyetin gelmemesine neden oldu. Takımın bu performansı, taraftarlar arasında endişelere yol açtı.

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