Real Madrid 4-0 Kazandı, Arda Güler Şov Yaptı

REAL MADRID’IN HAZIRLIK MAÇINDAN GALİBİYET

Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde WSG Tirol ile yaptığı hazırlık maçında 4-0’lık bir galibiyet aldı. Madrid temsilcisi, maçta etkili bir performans sergiledi.

Karşılaşmada Madrid’in gollerini 10. dakikada Eder Militao, 13 ve 59. dakikalarda Kylian Mbappé, 81. dakikada ise Rodrygo attı. Maça damgasını vuran isimlerden biri Arda Güler oldu. “Mbappé’nin ilk golünde asist yapan Arda, 83 dakika sahada kaldı ve iki kez direkten döndü.” Bu performans, genç futbolcunun yeteneklerini sergilemesi açısından önemli bir fırsat oldu.

