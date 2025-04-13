Real Madrid, Alaves’i 1-0 Yendi!

MENDIZORROTZA STADYUMU’NDA REAL MADRID GALİP

Real Madrid, Mendizorrotza Stadyumu’nda düzenlenen mücadelede, 34. dakikada Eduardo Camavinga’nın ceza sahası yayından yaptığı sert şutla öne geçti. İlk yarı sona yaklaşırken, Kylian Mbappe’nin VAR incelemesi sonrası gördüğü kırmızı kart, takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda, Alaves’ten Manu Sanchez, Vinicius’a yaptığı faul nedeniyle 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Real Madrid, bu zorlu karşılaşmayı kazanarak puanını 66’ya yükseltti ve zirvede takibini sürdürdü.

ARDA GÜLER İLK 11’DE GÖREV ALDI

Milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11’de başlayarak 62. dakikada Bellingham’a yerini bıraktı. Genç yetenek, %93 pas isabetiyle oynayarak 2 isabetli şut girişiminde bulundu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

1′ Maç başlangıcıyla başladı.

19′ Rodrygo’nun korner vuruşunda Asencio topu ağlara gönderdi, ancak VAR incelemesinde Rüdiger’in kaleci Owono’ya faul yaptığı belirlendi ve gol iptal edildi.

34′ Real Madrid, Camavinga’nın ceza sahası yayından yaptığı sert şutla öne geçti.

38′ Kylian Mbappe, rakibine sert faul yaparak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

42′ Alaves’te Joan Jordan sarı kart gördü ve ilk yarı sona erdi.

56′ Martin sarı kart gördü.

62′ Real Madrid, Arda ve Rodrygo’yu değiştirerek Bellingham ve Vinicius’u oyuna aldı.

70′ Vinicius’a faul yapan Sanchez, kırmızı kart gördü. Karşılaşma sona erdi.