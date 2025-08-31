Real Madrid, Arda ile kazandı!

MAÇIN BAŞLANGICI VE GOLLER

İspanya LaLiga’nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Mallorca ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, maça hızlı başladı ve 18. dakikada Muriqi’nin golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Bu gol, Real Madrid’in bu sezon yediği ilk gol oldu.

ARDA GÜLER’İN EŞİTLEME GOLÜ

Ev sahibi Real Madrid, 37. dakikada sahneye çıkan Arda Güler’le eşitliği sağladı. Milli yıldız, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hemen ardından, 38. dakikada Vinicius Junior’un vuruşuyla Real Madrid öne geçmeyi başardı. İlk yarı 2-1 ev sahibi tarafın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının başlarında, 55. dakikada Arda Güler’in ağlara gönderdiği top VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Milli oyuncu, 72. dakikada Dani Ceballos’a yerini bıraktı. Maçın son kısmında Real Madrid, üstünlüğünü koruyarak 2-1’lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Xabi Alonso’nun ekibi ligde 3’te 3 yapmış oldu.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Arda Güler, 51 kez topla buluştuğu maçta 41 pasın 38’ini isabetli şekilde kullanarak yüzde 93’lük bir pas isabeti sağladı. 3 uzun pas denemesinde de başarılı olmayı başaran milli oyuncu, 72 dakika sahada kalıp 2 kez isabetli şut çekti. Bu sezon, Real Madrid’in ligde oynadığı tüm 3 maçta da ilk 11’de yer aldı.