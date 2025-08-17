Real Madrid’de Arda Güler Gündemi Var

GEÇEN HAFTALARDA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

İspanya’nın La Liga devlerinden Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, yerel basında dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü İspanyol gazetesi Marca’nın derlediği haberlerde, milli futbolcunun gelişimi ve Real Madrid için taşıdığı önem vurgulanıyor. Haberde, “Yeni bir hikaye yazacak” ifadesi öne çıkıyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İLE ROLÜ DEĞİŞTİ

Carlo Ancelotti döneminde genellikle sezonun son haftalarında ve orta düzeydeki karşılaşmalarda ilk 11’de yer alan Güler’in, 2025-2026 sezonunda bambaşka bir hikaye yazacağı öne sürülüyor. Xabi Alonso’nun teknik direktör olarak takımda yer almasıyla birlikte yeni bir role bürünen genç yıldızın, Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid’in oyunundaki kilit oyunculardan biri olacağı ifade ediliyor.

HÜCUM HATTINDA ÖNEMLİ ROL

Arda Güler’in, Real Madrid’deki performansını sürdürmesi durumunda Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. gibi hücum oyuncularına önemli servisler yapacağı aktarılıyor. Bunun yanı sıra, sezon öncesi hazırlık kampında duran toplarda da sorumluluk aldığına dikkat çekiliyor. Son hazırlık maçında yaptığı asist ve direkten dönen iki şutu, onun etkisini gözler önüne seriyor.

FİZİKSEL OLARAK GÜÇLENİYOR

Arda Güler’in yaz aylarında fiziksel olarak önemli gelişimler kaydettiği belirtiliyor. Kas kütlesini artırarak daha dirençli bir görünüm sergileyen Güler’in, elit seviyede forma giymek için olgunluğa eriştiği vurgulanıyor. Ayrıca, A Milli Takım ile Dünya Kupası’na katılması durumunda, turnuvada kendini göstermek isteyeceği ifade ediliyor.