Real Madrid’de Arda Güler Tartışması Sürüyor

ARDA GÜLER’İN REAL MADRID PERFORMANSI

İspanyol devi Real Madrid’de Arda Güler’in sahada geçirdiği sürelerle ilgili tartışmalar devam ediyor. Son olarak takımının Real Sociedad ile karşılaştığı maçta ilk 11’de yer alan genç yetenekle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN YORUMU

İspanyol basını, son dönemlerde yeterince forma şansı bulamayan Arda Güler’in, Real Sociedad karşısında elde ettiği fırsatı yeterince etkili kullanamadığı görüşünde birleşiyor. Ancak, teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda’nın performansı hakkında olumlu düşünceler paylaştı. Ancelotti, “Arda pozisyonunda çok iyi çalıştı. Defansif anlamda takıma çok yardımcı oldu. Biz de bundan memnun olmalıyız çünkü çok çekişmeli ve mücadeleci bir maçtı” şeklinde konuştu.

GÜVENİ KORUMAK İSTİYOR

Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceğine dair ayrılma haberleri gündeme gelmeye başlarken, Relevo’dan gelen bilgilere göre, genç yetenek gelecek sezon kiralık olarak başka bir takıma gitmeyi düşünmüyor. Arda’nın önceliği, takımda kalmak ve daha fazla süre bulmak olarak belirlendi.