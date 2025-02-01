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Spor

Real Madrid’e Espanyol Deplasmanında Şok Yenilgi

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MAÇIN DETAYLARI

La Liga’nın 22. haftasında Real Madrid, Espanyol’un sahasında karşılaştı. Karşılaşma, ev sahibi Espanyol’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Tüm maç boyunca etkili bir performans sergileyen Espanyol, bu galibiyeti ile önemli bir üç puan almış oldu.

KAZANAN GOL

Galibiyeti getiren gol, 85. dakikada Carlos Romero Serrano tarafından kaydedildi. Bu kritik gol, Espanyol için sezonun önemli anlarından birini oluşturdu ve takımlarının puan tablosunda yukarıya yükselmesine yardımcı oldu. Real Madrid için ise bu sonuç, yarışta olumsuz bir etki yaratıyor.

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