Real Madrid’in Son Maçı Cumartesi

REAL MADRİD’İN SEZONU KUPASIZ TAMAMLAYACAK OLMASI

Real Madrid, sezonu kupasız geçirecek. La Liga’nın son hafta maçında cumartesi akşamı Real Sociedad’ı ağırlayacak. Santiago Bernabeu’da gerçekleştirilecek mücadele saat 17.15’te başlayacak. Bu karşılaşma, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin veda maçı olma özelliğini taşıyor.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI VE GELECEĞİ

Cumartesi akşamı, Türk futbolseverler Arda Güler’i dikkatle izleyecek. 20 yaşındaki futbolcu, Mallorca ve Sevilla ile yapılan son iki lig maçında ilk 11’de yer almış ve Real Sociedad karşısında da aynı şekilde oynaması bekleniyor. Fenerbahçe’nin eski yıldızının bu maçtaki performansı büyük bir merak konusu. Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 41 maça çıktı. “Süper solak” lakaplı futbolcu, bu karşılaşmalarda beş gol atıp dokuz asist yaparak 14 gole direkt katkı sağladı. Los Blancos ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda’nın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro.

ARDA GÜLER’İN GİDEN SEZON VE ANCELLOTTİ TARTIŞMALARI

Ayrıca Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceği, hem Türkiye’de hem de İspanya’da çokça konuşuluyor. Yıldız futbolcunun teknik direktör Carlo Ancelotti’den bu sezon yeterince süre alamaması bazı endişelere yol açtı.