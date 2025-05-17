real-madrid-in-transferi-duyuruldu

REAL MADRİD YENİ SEZONUN İLK TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

İspanyol futbol takımı Real Madrid, yeni sezonun ilk transferini duyurdu. Bournemouth’un 20 yaşındaki defans oyuncusu Dean Huijsen ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Madrid kulübü, Huijsen’in serbest kalma bedeli olan 50 milyon sterlin ödeyecek. Bournemouth kulübünden yapılan açıklamada, “AFC Bournemouth, savunma oyuncusu Dean Huijsen’in 2024/25 sezonunun tamamlanmasının ardından Real Madrid’e katılacağını ve İspanyol ekibinin 50 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye soktuğunu doğruladı.” ifadesine yer verildi.

HUİJSEN’İN MAAŞ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Real Madrid’in yeni transferi Huijsen, ilk iki sezonunda 9 milyon euro brüt maaş alacak. Bu durum, genç stoperin sezon başına yaklaşık 4 milyon net kazanması anlamına geliyor. Bu rakam, takım içerisindeki ortalamanın üzerinde bir düzeyde bulunuyor.