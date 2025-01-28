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Spor

Real Madrid’in Zafer Serisi Devam Ediyor

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REAL MADRID’İN GALİBİYETİ

İspanya La Liga’nın 21. haftasında, Real Madrid konuk olduğu Real Valladolid’i 3-0 yenerek en yakın rakibi Atletico Madrid ile olan puan farkını 4’e çıkarıyor. Bu galibiyetle birlikte Real Madrid, 49 puan ile liderliğini koruyor.

MBAPPE’İN İLK HAT-TRICK’İ

Real Madrid’in bu zaferine golleriyle katkıda bulunan Kylian Mbappe, İspanyol devinde ilk kez hat-trick yapıyor. Bu performans, Mbappe’nin yeteneklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DAMGA VURAN İSİM

Geçtiğimiz hafta içi, Real Madrid Şampiyonlar Ligi’nde Salzburg’u 5-1 yenerek son hafta öncesi rahat bir nefes alıyor. Bu maçta en dikkat çekici isim ise Vinicius Jr. oluyor. Sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

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