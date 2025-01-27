Real Madrid Liderliğini Sürdürüyor, PSG Puan Kaybetti

PUAN TABLOSUNUN ZİRVESİ

İspanya’da LaLiga’nın lideri olan Real Madrid, İngiltere’deki Liverpool, İtalya’daki Napoli, Almanya’daki Bayern Münih ve Fransa’daki Paris Saint-Germain (PSG) takımları, puan tablosunun en üst sırasında yer alıyor.

REAL MADRID’İN GALİBİYETİ

LaLiga’nın zirvesindeki Real Madrid, Kylian Mbappe’nin “hat-trick” yaptığı Valladolid karşısında 3-0’lık bir skorla galip gelerek art arda 4. kez kazanıyor. Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, 73. dakikada oyuna dahil oluyor. Real Madrid’in en yakın rakibi Atletico Madrid ise sahasında Villarreal ile 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci kez puan kaybı yaşıyor.

BARCELONA’NIN RAHAT GALİBİYETİ

Barcelona, sahasında Valencia’yı genç oyuncusu Fermin Lopez’in 2 gol ve 2 asistle parladığı karşılaşmada 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup ediyor. Bu sonuç, Katalan ekibinin 4 haftalık galibiyet özlemine son vermiş oluyor. Ayrıca milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Getafe’nin Real Sociedad karşısında 3-0’lık galibiyet elde ettiği maçta 63 dakika görev alıyor.

PUNTOLARIN DAĞILIMI

Ligde geride kalan 21 hafta sonunda Real Madrid, toplamda 49 puan toplayarak Atletico Madrid ile arasındaki farkı 4 puana çıkarıyor. Barcelona ise topladığı 42 puanla iki takımı takip ediyor.