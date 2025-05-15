Spor

Real Madrid, Mallorca’yı 2-1 yendi

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REAL MADRİD, MAÇI UZATMALARDA ALDI

İspanya La Liga’nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca ile mücadele etti. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı Real Madrid 2-1’lik skorla kazandı. Maçta Mallorca, 11. dakikada Martin Valjent’in attığı golle öne geçti.

KYLİAN MBAPPE DENGELİYOR

Real Madrid, bu gole 68. dakikada Kylian Mbappe ile karşılık verdi. Maçın son dakikalarında ise Real Madrid, 90+5’te Jacobo Ramon’un attığı golle sahadan galip ayrıldı.

ARDA GÜLER PERFORMANSI

Karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk 11’de yer aldı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu galibiyetle birlikte Real Madrid, puanını 78’e çıkardı. Mallorca ise 47 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Sevilla deplasmanına çıkacakken, Mallorca evinde Getafe’yi ağırlayacak.

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