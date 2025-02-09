real-madrid-ve-atletico-madrid-berabere

MATCH SUMMARY

Real Madrid ile Atletico Madrid, La Liga’nın 23. haftasında karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Arda Güler’in forma giymediği bu maçta, kazanan çıkmadı ve iki takım sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma, karşılıklı gollere sahne oldu. İlk yarının 35. dakikasında Atletico Madrid, penaltıdan Julian Alvarez ile öne geçti. Real Madrid, 50. dakikada Kylian Mbappe ile eşitliği sağladı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmayınca takımlar, 1’er puanla sahadan ayrıldı.

POINTS TABLE

Bu sonucun ardından Real Madrid, 50 puanla liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise puanını 49’a yükselterek zirve takibini devam ettirdi. La Liga’nın 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. Atletico Madrid ise sahasında Celta Vigo’yu ağırlayacak.

ARDAS MATCH INACTIVITY

Öte yandan, mücadelede yedek kulübesinde oturan milli futbolcumuz Arda Güler, forma şansı bulamadı.