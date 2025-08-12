Real Madrid, WSG Tirol’u Yendi

Spor

REAL MADRID’İN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Real Madrid, yeni sezon için hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu kapsamda, WSG Tirol ile gerçekleştirdikleri hazırlık maçını 4-0’lık bir skorla kazandı.

ARDA GÜLER İLE SÖZ SAHİBİ OLDU

Mücadelede Madrid takımının gollerini Eder Militao 10. dakikada, Kylian Mbappé 13 ve 59. dakikalarda, Rodrygo ise 81. dakikada attı. Maçta öne çıkan isimlerden biri Arda Güler oldu. Genç oyuncu, Mbappé’nin ilk golünde asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Güler, karşılaşmada toplam 83 dakika sahada kaldı ve bu süreçte iki kez direkten dönen toplarıyla takımına katkı sağladı.

