Realme P3 Pro, Karanlıkta Parlıyor!

REALME P3 PRO TANITILIYOR

Realme, 18 Şubat’ta yeni akıllı telefonu P3 Pro’yu tanıtacak. Daha önce cihazın Snapdragon 7s Gen 3 yonga setiyle güçlendirileceği açıklanmıştı. Bugün ise Realme, P3 Pro’nun üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini ve tasarım detaylarını paylaştı. Realme P3 Pro, “Nebula Tasarımı” adı verilen eşsiz bir görünüm sunacak.

BENZERSİZ TASARIM TEKNOLOJİSİ

Bu tasarım, “Işığı emip karanlıkta parlayan Luminous Color-Changing Fiber” teknolojisini kullanıyor. Bu yenilikçi teknoloji, ultraviyole ışığın kozmik tozla etkileşimini taklit ederek, telefonun arka panelinin karanlıkta parlamasını sağlıyor. Bu özellik, Realme’nin 14 Pro serisinin sıcaklık değişimlerine duyarlı arka panelinden daha kullanışlı görünüyor. Karanlıkta parlayan arka kapak, telefonun bulunmasını kolaylaştırıyor.

RENK SEÇENEKLERİ VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

Realme P3 Pro, Nebula Glow, Saturn Brown ve Galaxy Purple olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Realme tarafından paylaşılan görüntüler, telefonun arkasında 50 MP’lik OIS özellikli ana kameranın bulunduğu çift kamera kurulumu olduğunu gösteriyor. Ayrıca, cihazın 7.9 mm kalınlığında olacağı ve IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacağı da belirtildi. Diğer onaylı özellikler arasında 1.5K çözünürlük, dört tarafı kavisli ekran, 6.000 mAh kapasiteli batarya ve 80W hızlı şarj desteği bulunuyor.