More
Spor

Recep Uçar: Galatasaray’a Karşı İyi Mücadele Ettik

recep-ucar-galatasaray-a-karsi-iyi-mucadele-ettik

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray’a 1-0 mağlup olmasına rağmen teknik direktör Recep Uçar, takımının gösterdiği mücadeleyi övgüyle değerlendirdi. Yapılan açıklamalarda, sarı-kırmızılı ekip karşısında iyi bir performans sergilediklerini ifade etti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Recep Uçar, basın toplantısına başlamadan önce Bolu ve Konya’daki olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Bu durum, takımın ve camianın duyarlılığını ortaya koyarken, Uçar’ın sözleri şöyle devam etti:

ÖNEMLİ

Gündem

Kartalkaya Yangını Sonrası Çirkin Aramalar Soruşturuluyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu'da ölenlerin yakınlarıyla alay eden ve bunu sosyal medyada paylaşan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Suçlamalar arasında kişisel verilerin ihlali ve halkı tahrik var.
Manşet

“Fenerbahçe’den Gece Yarısı Göndermesi”

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ve Konyaspor arasında gerçekleşen maça dair paylaşımda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.