Recep Uçar: Galatasaray’a Karşı İyi Mücadele Ettik

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray’a 1-0 mağlup olmasına rağmen teknik direktör Recep Uçar, takımının gösterdiği mücadeleyi övgüyle değerlendirdi. Yapılan açıklamalarda, sarı-kırmızılı ekip karşısında iyi bir performans sergilediklerini ifade etti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Recep Uçar, basın toplantısına başlamadan önce Bolu ve Konya’daki olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Bu durum, takımın ve camianın duyarlılığını ortaya koyarken, Uçar’ın sözleri şöyle devam etti: