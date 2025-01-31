Recep Uçar: ‘Galibiyet Çok Değerliydi’

MAÇ SONUCU VE ÖNEMİ

Süper Lig’in 22. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşan Konyaspor, rakibini 3-1 mağlup etti. Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar, ekip olarak son haftalarda aldıkları sonuçların tatmin edici olmaması ile beraber, bugün elde ettikleri galibiyetin çok önemli olduğunu dile getirdi. Uçar, “Bugün itibarıyla sonucunu aldığımız bir maç oldu” ifadesini kullandı.

GALİBİYETİN ANLAMINI VURGULADI

Uçar, basın toplantısında galibiyetin hem şehir hem de takım açısından büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Oyuncularına gösterdikleri özveri ve mücadele için teşekkür eden Uçar, “Haftalardan süren 6 haftalık şanssızlığın ardından bugün alınan bu galibiyet, bizim için, oyuncularımız için ve şehrimiz için çok değerli ve anlamlı. Bu nedenle, inanılmaz mücadele gösteren oyuncularımı yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, maça şanssızlıkların olmadığı bir stratejiyle çıktıklarını ve psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.