“Reklam Dolu, Mahremiyet Azaldı”

YENİLENEN ALEXA VE YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Yapay zeka çağında, birçok ürün sıfırdan yeniden tasarlanıyor. Spor uygulamalarından Adobe Photoshop gibi yaratıcı yazılımlara, Google gibi arama motorlarına kadar pek çok platform, üretken yapay zeka entegrasyonu ile güncelleniyor. Şimdi de Amazon’un dijital asistanı Alexa bir yenilik yaşıyor. 11 yıldır kullanılan Alexa, “Alexa+” adıyla güncelleniyor. Yeni sürüm, Alexa’nın veri toplama alışkanlıklarını üretken yapay zeka ile bir araya getiriyor. Ancak uzmanlara göre bu değişiklik, kullanıcı deneyiminden çok Amazon’un satış stratejisine katkı sağlıyor.

ALIKO GÖRÜŞLERİ

New York Times’ın Hard Fork podcast’inde görüşlerini paylaşan gazeteciler Kevin Roose ve Casey Newton, Alexa+ ile ilgili deneyimlerini anlattı. Newton, yeni nesil Echo Show 5 cihazını kullanarak Alexa+’ya kolaylıkla eriştiğini belirtti, ancak cihazın sürekli alışveriş önerileri sunduğundan yakındı. “Dakikada birkaç saniye güzel sanat eserleri gösteriyor, ardından ‘Aspirin ister misin? Kağıt havlu alır mısın?’ gibi sorular soruyordu. 90 dolar verip sürekli dönen bir reklam panosu satın almışım gibi hissettim,” dedi.

REKLAM VE ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİM

Alexa+’nın daha doğal ses sentezi ve Uber gibi uygulamalarla uyumlu çalışması olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak internet tarama, alarm kurma ve haber özeti gibi daha önce sorunsuz çalışan özelliklerde sorunlar yaşandığı ifade ediliyor. Kullanıcılara sunulan “yeni özellikler” çoğu zaman reklam olarak karşımıza çıkıyor. Newton, Z kuşağının müzik trendlerini merak ettiğinde Alexa’nın doğrudan Amazon Music aboneliği satmaya çalıştığını belirtti.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ

Mart ayında yapılan bir değişiklikle birlikte, Alexa+ artık “Ses Kayıtlarını Gönderme” seçeneğini geçerliliğini yitirmiş durumda. Bu, Amazon’un kullanıcıların ses verilerini süresiz olarak saklama imkanına sahip olabileceği anlamına geliyor. Teknoloji yazarları, Alexa+’nın arkasındaki yapay zekanın tam olarak nasıl çalıştığını henüz açıklanmadığını belirtirken, muhtemelen Amazon’un kendi modelleri ile Claude’un bir birleşiminden oluştuğunu dile getiriyor. Ancak sistemin tam anlamıyla hazır olmadan piyasaya sürüldüğü düşünülüyor; bu durum, asistanın kullanıcıları yoğun bir reklam bombardımanına maruz bırakmasına neden olmuş olabilir. Newton, “Echo ailesi, sadece Amazon’un sitesine para göndermeniz için bir pencere haline gelmiş. Bu cihazlar bana göre değil,” dedi.