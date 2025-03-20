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Renault Taliant, Clio’dan Daha Ucuz

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RENAULT’UN SATIŞLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Otomobil devi Renault, geçmişte Türkiye’de en fazla satış gerçekleştiren markalardan biriydi. Ancak günümüzde bu durum ciddi bir değişim geçiriyor. Çinli firmaların pazara girmesiyle, birçok Avrupa markasında olduğu gibi Renault’un da satışlarında belirgin bir düşüş meydana geldi ve bu düşüşün devam ettiği söylenebilir.

EN UCUZ MODEL: TALIANT

Renault’un resmi internet sitesi incelendiğinde, en uygun fiyatlı otomobilinin Taliant olduğu görülüyor. Taliant, Renault Clio’dan tam 200 bin TL daha ucuz olmasıyla dikkat çekiyor. Sunmuş olduğu özellikleri nedeniyle eleştirilere maruz kalsa da, şu anda satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı otomobiller arasında yer alıyor.

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