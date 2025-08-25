renault-un-yenilenen-clio-su-geldi

RENault CLIO YENİLENİYOR

Otomotiv alanında önemli bir yere sahip olan Renault, Avrupa’nın en çok tercih edilen otomobili olarak bilinen ikonik modeli Clio’yu tamamen yeniliyor. Altıncı nesil Renault Clio’nun ilk kez Münih Otomobil Fuarı’nda sergileneceği ve bu değişikliğin markanın en kapsamlı yenilemelerinden biri olacağı belirtiliyor.

HİBRİT MOTOR KULLANIMINA GEÇİŞ

Yeni modelde dikkat çeken en büyük değişiklik motor seçeneklerinde yaşanıyor. Yeni Renault Clio, Avrupa pazarında artık yalnızca hibrit motorlarla sunulacak, tamamen benzinli motor seçeneklerinin ise portföyden çıkarılacağı ifade ediliyor. Bu yenilik, Avrupa Birliği’nin giderek sıkılaşan emisyon hedefleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.