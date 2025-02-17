Restoran Fiyatları İçin Dijital Uygulama Müjdesi

RESTORAN FİYATLARI İÇİN YENİ DÖNEM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını tek bir platformda toplayan sistemin ardından, restoranlar için benzer bir uygulamanın getirilebileceğini duyurdu. Restoran fiyatlarının merkezi bir internet sitesinde toplanmasıyla, yemek fiyatlarına önceden ulaşılabileceği ve aşırı fiyatlandırmaların önüne geçilebileceği kaydedildi.

MARKETFİYATI.ORG.TR BAŞARISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından kısa süre önce hayata geçirilen marketfiyati.org.tr platformu, 50 bine yakın ürünün fiyat karşılaştırmasını yaparak büyük ilgi gördü. İlk üç günde 1 milyondan fazla tekil ziyaretçiye ulaşıldı ve milyonlarca ürün karşılaştırıldı. A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi ve ŞOK gibi büyük marketlerdeki fiyat farklılıkları ortaya kondu.

RESTORANLAR İÇİN FİYAT KARŞILAŞTIRMA SİSTEMİ GELİYOR

Bakan Kacır, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, restoranlar için de benzeri bir sistemin uygulanabileceğini ifade etti. “Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur” dedi. Bu uygulama devreye girdiğinde, vatandaşlar restoran fiyatlarını çevrimiçi olarak görüntüleyebilecek, yüksek fiyatlı mekanlar kolayca tespit edilebilecek.

TÜKETİCİYE FAYDALARI

Yemek fiyatlarının şeffaf hale geleceği belirtiliyor. Fahiş fiyatlar uygulayan işletmeler tespit edilebilecek. Müşteriler, bütçelerine uygun restoranları önceden karşılaştırma imkanı bulacak. Tüketici hakları korunarak, restoranlar arasında rekabet sağlanması hedefleniyor.