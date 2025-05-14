Restoran Zinciri İflas Sürecinde

RESTORAN SEKTÖRÜNDE EKONOMİK SIKINTILAR

Günümüzde restoran sektöründe küresel anlamda yaşanan ekonomik zorluklar, bir başka markayı daha etkisi altına aldı. Sağlıklı ve sebze ağırlıklı menüleriyle tanınan ünlü restoran zinciri Planta, ABD’de iflas koruma başvurusunda bulundu. Miami Beach merkezli CHG US Holdings, bünyesindeki 17 iştirakle birlikte işlerini yeniden yapılandırmayı hedefleyerek 11. Bölüm iflas koruması için 12 Mayıs’ta Delaware İflas Mahkemesi’ne müracaat etti. Şirket, yaptığı başvuruda 50.000 ila 100.000 dolar arasında varlık, 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında borç bildirdi. Planta, ABD genelinde New York, Chicago ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde toplamda 18 restoran işletiyor. Son dönemde artan maliyetler, azalan tüketici harcamaları ve sektör genelindeki durgunluk, bu iflas sürecine katkıda bulundu.

BORÇLARIN AĞIRLIĞI

Şirketin en büyük teminatsız alacaklıları arasında; Los Angeles’taki 8461 Melrose Avenue adresinin sahibi 613.000 dolarla, hukuk firması Saul Ewing Arstein & Lehr LLP 316.000 dolarla, mülk sahibi 13 W 27 Leasehold LLC ise 203.000 dolarla öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Friedman Properties 180.000 dolar, Baldor Specialty Foods ise 176.000 dolarlık alacaklarıyla dikkat çekiyor.

Başvuru belgelerine göre, CHG US Holdings, toplam 18 ayrı dava ile karşı karşıya ve bu davaların birleşik şekilde yürütülmesini istiyor. Ayrıca şirket, iflas sürecinin sonunda idari masrafların ödenmesinin ardından teminatsız alacaklılara ödeme yapılabileceğini vurguluyor.