Restorandan Alınan İçki Ölüm Getirdi

OLAYIN BAŞLANGICI

Esenkent Mahallesi’nde yaşayan Kazakistanlı Samat İmanbekov, 6 Şubat’ta her zaman gittiği berbere, burada çalışan Ali Haydar K. ve Adnan B.’yi akşam yemeğine davet etti. Üç arkadaş, aynı mahallede bulunan bir restorana giderek yemek yedi ve içki içti. DHA’nın haberine göre yemekten sonra masadan kalkıp restorandan içki satın alan Samat İmanbekov, arkadaşlarına ertesi gün traş olmak için berbere geleceğini ve içkileri orada tüketebileceklerini belirtti.

BERBERDEKİ DİYALOG

Ertesi gün akşam 21.00’de İmanbekov, yanında içki şişesi ile berbere geldi ve traş olmak istedi. Berberdeyken, yanında getirdiği içkiden içmeye başladı. Bir süre sonra uykusunun geldiğini belirten İmanbekov, yere uzandı. Berberde çalışan Ali Haydar K. ve Adnan B., onu uyandırmaya çalıştı fakat nefes almadığını fark ettiler. Çalışanlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

SONUÇ VE GELİŞMELER

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Samat İmanbekov’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine restoranın sahibi Burhan S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın detayları ve sebebi araştırılıyor.