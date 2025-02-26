Restoranların Hesaba Gizli Ücret Eklemeleri

BAHŞİŞ ÜCRETİ OTOMATİK OLARAK EKLENİYOR MU?

Normal koşullarda, bahşiş müşterinin isteğiyle verilen bir ücrettir. Ancak bazı restoranlar, hesaplara otomatik olarak yüzde 10 ila 20 arasında değişen bahşiş eklemeye başladı. Bu durum, tüketici haklarını ihlal ediyor çünkü müşterilerin rızası olmadan ekstra ücret talep ediliyor.

TÜKETİCİLER BU ÜCRETİ ÖDEMEK ZORUNDA MI?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, “Müşteri zorunlu bahşiş ödemek zorunda değildir” diyor. Tüketici, sipariş ettiği yemek dışında herhangi bir ek ücret ödemek durumunda değildir. Ayrıca, menüde ya da girişte yazılı olsa bile bu ücret yasal olarak geçerli değil. Sipariş edilmeden getirilen ürünler için de ödeme talep edilemez. Tüketicinin, adisyonunda bu tür bir ek ücret gördüğünde itiraz etme ve ödememe hakkı bulunuyor.

KUVER ÜCRETİ YASAL MIDIR?

Tüketici Kanunu’nun 6502 sayılı 6. ve 7. maddelerine göre, işletmeler bir ürün veya hizmet satın alınırken başka bir ürün ya da hizmeti zorunlu kılma hakkına sahip değil. “Sipariş edilmeyen ürün veya hizmet için ücret talep edilemez” deniliyor. Ayrıca, tüketicinin sessiz kalması, bu ücretin kabul edildiği anlamına gelmez. Restoranlar, sipariş edilmeden ek hizmetler için ücret almak istediklerinde bunu önceden açıkça belirtmek zorundadır. Vergi Usul Kanunu’na göre, tüm fiyatların KDV dahil tek bir tutar olarak gösterilmesi gerekiyor ve işletmeler, keyfi olarak yüzde 10 veya yüzde 20 oranında ek ücret talep edemez.

ZORUNLU BAHŞİŞİN GERİ ALIMI MÜMKÜN MÜ?

Tüketiciler, zorunlu olarak ödedikleri bahşiş veya kuver ücretini geri almak için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilirler. Tüketici, fiş veya faturasıyla internet üzerinden başvuru gerçekleştirebilir. Hakem heyeti, başvuruyu inceleyerek, ödemenin ticari faiziyle geri iadesine karar verebilir. Tüketici Hakem Heyeti kararları mahkeme kararı hükmündedir ve ücretsiz hizmet sunar.

TÜKETİCİ NEREYE ŞİKAYETTE BULUNABİLİR?

Haksız ek ücret talebiyle karşılaşan tüketiciler, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Ticaret Bakanlığı ve CİMER üzerinden şikâyetlerini iletebilirler. Faturasında zorunlu bahşiş eklenmiş tüketiciler, fiş veya faturalarıyla Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. Ticari etik kurallarına uymayan işletmeler denetim altında tutulabilir ve cezai işleme tabi tutulabilir.

ETİK DIŞI UYGULAMALAR TÜKETİCİYE SAYGISIZLIK

TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, bu uygulamaların etik dışı ve tüketiciye saygısızlık olduğunu vurguluyor. “Bu tür fırsatçı işletmeler, uzun vadede müşteri kaybedecek ve zarar edeceklerdir” diyor. Tüketicilerin bu uygulamalara karşı bilinçli olması ve haklarını araması önem arz ediyor. Restoranlar tarafından yapılan bu ek ücretlendirmelerin, uzun vadede müşteri kaybına neden olabileceği ifade ediliyor.