Rezan Epözdemir Tutuklandı

LASTİK HAKİMLİĞİ TARAFINDAN TUTUKLANDI

Pazar sabahı gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, sevk edildiği hakimlikçe “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında “FETÖ/PYD terör örgütüne yardım” suçlamasıyla ilgili yurt dışı çıkış yasağı talebini reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, pazar sabah saatlerinde avukat Rezan Epözdemir’in “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla saat 05.45 sıralarında gözaltına alındığını, işyeri ve evinde eş zamanlı arama yapıldığını açıkladı. O saatten beri gözaltında kalan Epözdemir, dün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

GÖZALTINDAKİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

4 günlük gözaltı süresince emniyette ifadesi alınmayan Epözdemir’in savcılıkta ifade işlemleri 17.00 sıralarında başladı ancak telefonunun çözülemediği belirtildi. Savcılık ifadeleri gece yarısından sonra biten Rezan Epözdemir, rüşvet suçundan tutuklanması ve silahlı terör örgütüne yardım etme ve siyasal ve askeri casusluk suçlarından yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Rüşvet suçu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve Bakırköy Adliyesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin savcısı C.Ç.’nin katibi K.Y., etkin pişmanlık ve ikrar yönündeki ifadesi doğrultusunda serbest bırakıldı. Hakimlik sorgusu 04.00 sıralarında tamamlanan Epözdemir, rüşvet suçundan tutuklandı. Ancak hakimlik, savcılığın terörle ilgili suçlamadan yurt dışı çıkış yasağı talebini reddetti.

İDDİALAR VE TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Eski Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, önceki gün Epözdemir soruşturmasıyla ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ciddi bir krize dönüşmek üzere olduğunu savunarak, Epözdemir’in ısrarla cep telefonunun şifresini vermek istemediğini iddia etti. “Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar. Gürlek, İmamoğlu dosyasında bile görmediği yoğun baskı karşısında bunalmış vaziyette, şahsına yönelik iftira kampanyası başlatılmasından endişe duyuyor” diye ekledi. Mehmet Uçum ise Tayyar’ın kendisiyle ilgili iddialarını yalanladı.