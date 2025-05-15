Rezervler Haftalık 5,8 Milyar Dolar Arttı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin nisan ayında 174,7 milyar TL açık verdiğini duyurdu. Bu durum, yılın ilk dört ayında toplam açığın 885,5 milyar TL’ye ulaşmasına sebep oldu. Merkez Bankası verilerine göre, toplam rezerv varlıkları bir haftada yüzde 4,2 artarak 144,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Ayrıca uluslararası yatırım çekme noktasındaki kredi risk primi (CDS) 5 yıllık dönemde 296,29 puana geriledi.

RESERVLERİ ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor.” diyerek gelişmeleri sosyal medya üzerinden aktardı. Bakan Şimşek ayrıca, yabancı para cinsi mevduat talebinin ve ülke risk priminin (CDS) gerilemesi ile birlikte rezerv birikiminin yeniden başladığını bildirdi. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri haftalık olarak 5,8 milyar dolar arttı.

KALICI FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ

Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı iç talep, dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor. Programlarının nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini vurguladılar.