Rheinmetall CEO’sundan Stok Krizi Uyarısı

DÜNYA GÜVENLİK DENGELERİNDE KRİTİK AÇIKLAMALAR

Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall’in CEO’su Armin Papperger, küresel güvenlik dengelerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Devam eden çatışmaların mühimmat tüketimini hızlandırdığını vurgulayan Papperger, mevcut stokların beklenenden hızlı bir şekilde azaldığını belirtti. Avrupa ülkeleri, ABD ve Orta Doğu’daki askeri envanterlerin ciddi bir baskı altında olduğuna dikkat çeken Papperger, çatışmaların sürmesi durumunda özellikle füze stoklarının kritik seviyelere ulaşabileceğini kaydetti.

< b>BİR AY DAHA SÜRDÜĞÜ TAKDİRDE FÜZE KALMAYACAK

Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, “Sanıyorum şu anda Avrupalıların, Amerikalıların Ortadoğu’nun stokları tükenmiş, ya da tükenmek üzere. Füzeye devasa bir ihtiyaç var; hava savunma sistemlerine devasa bir ihtiyaç var; ve bu talep her yerden gelmeye devam edecek. Bir ay daha sürerse ekimizde neredeyse hiç füze kalmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Papperger’in açıklamaları, küresel savunma stratejilerinin yeniden gözden geçirileceğine işaret ederken, olası bir stok krizi ihtimali uluslararası kamuoyunda ciddi endişeye yol açtı.

