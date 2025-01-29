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Riksbank Faiz Oranını Yüzde 2,25’e Düşürdü

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İSVEÇ MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPTI

İsveç Merkez Bankası (Riksbank) 25 baz puanlık bir faiz indirimi yaptı. Yetkililer, gevşeme politikasının bu aşamada sona ermiş olabileceğine dair sinyaller veriyor. Riksbank, temel faiz oranını iki yıldan fazla bir süredir en düşük seviyeye, yani yüzde 2,25’e düşürdü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin neredeyse tamamı bu indirimi bekliyordu.

YURT DIŞI BELİRSİZLİKLER ETKİLİ OLUYOR

Riksbank, “Yurt dışındaki gelişmelerle ilgili belirsizlik var, örneğin ABD ve Avrupa’daki ekonomik politika ve jeopolitik gerginlikler. Ayrıca İsveç ekonomisindeki toparlanma ve krona döviz kuruyla bağlantılı riskler de var” açıklamasında bulundu.

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