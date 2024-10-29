More
Gündem

“Riskli Ameliyat Nuri Alço İçin”

riskli-ameliyat-nuri-alco-icin

AMELİYAT SÜRECİ BAŞLIYOR

Uzun bir süre boyunca bağırsak tıkanıklığı sorunuyla karşılaşan Alço, Obezite Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Durmuş tarafından ameliyat edilecek. Bu operasyon, ünlü oyuncunun kalp pili taşımasından dolayı riskli bir süreç olabiliyor.

RİSKLER ÖN PLANA ÇIKIYOR

Dr. Ali Durmuş, operasyon hakkında “Ameliyatın riskleri mevcut, çünkü Alço kalp pili kullanıyor. Bu durum, genel anestezi ve diğer komplikasyonlar açısından dikkatli bir yaklaşım gerektiriyor” ifadelerini kullanıyor. Alço’nun sağlığına kavuşması için gerekli tüm önlemler alınacak.

ÖNEMLİ

Gündem

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Onaylandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylandı ve resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem

“Masterchef Türkiye 2024 Teknikleri ve Takım Oyunları”

'Masterchef Türkiye 2024'te, Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde Kırmızı ve Beyaz takımlar yarışarak dokunulmazlık için mücadele verdi. Eleme adayları da belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.