“Riskli Ameliyat Nuri Alço İçin”

AMELİYAT SÜRECİ BAŞLIYOR

Uzun bir süre boyunca bağırsak tıkanıklığı sorunuyla karşılaşan Alço, Obezite Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Durmuş tarafından ameliyat edilecek. Bu operasyon, ünlü oyuncunun kalp pili taşımasından dolayı riskli bir süreç olabiliyor.

RİSKLER ÖN PLANA ÇIKIYOR

Dr. Ali Durmuş, operasyon hakkında “Ameliyatın riskleri mevcut, çünkü Alço kalp pili kullanıyor. Bu durum, genel anestezi ve diğer komplikasyonlar açısından dikkatli bir yaklaşım gerektiriyor” ifadelerini kullanıyor. Alço’nun sağlığına kavuşması için gerekli tüm önlemler alınacak.