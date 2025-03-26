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Riva’da Eşyalarını Toplayan İstifa Etti

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DERBİDE HAKEM TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşecek Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının hakemi konusunda uzun süredir süren tartışmalar devam ediyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic’in düdük çalmasının ardından Beşiktaş yönetimi, derbilerde yabancı hakem atanmasını talep etmişti. Ancak, hakemle ilgili karar bir türlü netleşmiyor.

İSTİFA ŞOKU YAŞANDI

Hakem kararlarıyla ilgili gelişmeler sürerken, Beşiktaş’ın yabancı hakem talebi üzerine dikkat çekici bir istifa durumu meydana geldi. HT Spor’dan edinilen bilgilere göre; TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş – Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmaması sebebiyle istifa etmeye karar verdi. Kazancı, daha önce TFF Başkan Vekili olarak görev gerçekleştirirken, Beşiktaş camiasında Futbol AŞ Genel Müdürlüğü ve Sportif Direktörlük gibi önemli görevler de yürütmüştü.

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