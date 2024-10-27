“Rize’de Sağanak Sonrası Acil Tahliye”

ŞIDDETLİ YAĞIŞ SIRASINDA YAŞANAN OLUMSUZLUKLAR

Kentte etkili olan aralıklarla süren sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bu sağanak, birçok bölgede irili ufaklı heyelanlara yol açarken, bazı ev ve iş yerlerini de su basıyor. Ardeşen ilçesindeki Hoşdere köyünde heyelan riski nedeniyle evinde mahsur kalan 5 kişilik bir aile, AFAD ekiplerince güvenli bölgeye tahliye ediliyor. Aile üyelerinden yaşlı bir hasta da ekipler tarafından sedye ile taşınıyor. Son 24 saat içinde bazı bölgelerde metrekareye 100 milimetre üzerinde yağış tespit edilen kent genelinde sağanak ve heyelan riski nedeniyle 16 konut tedbir amaçlı boşaltılıyor.

RİZE VALİLİĞİ’NDEN ÖNEMLİ UYARI

Rize Valiliği, yaptığı yazılı açıklamayla şiddetli yağışın bazı bölgelerde su baskını ve toprak kayma riskini artırdığını duyuruyor. Açıklamada, “İlimiz genelinde can kaybı yaşanmamış olup riskli olarak değerlendirilen 16 konut tahliye edilmiştir. Meydana gelen tüm afetlerle ilgili hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Eğimli ve yumuşak zeminli bölgelerde toprak kayması riski artmıştır. Bu tür bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımızın güvenli alanlara geçmeleri önemlidir. Toprak kayması ve yüksek kesimlerde çığ riski bulunan güzergahlarda ulaşım kısıtlamaları olabilir. Alternatif yolları kullanmanız ve yetkililerin duyurularını takip etmeniz gerekmektedir. Herhangi bir acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni kullanabilirsiniz. Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılacak duyuruları düzenli olarak takip ediniz. Yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi riskine karşı da tedbirli olunması ve yetkililerin uyarılarına uyulması önemlidir” ifadeleri yer alıyor.