Rizeli Yine İlgiyi Üzerine Çekti

İNANILMAZ YAPIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Zekasıyla tanınan Rizeliler, yine ilginç bir yapıyla gündeme geldi. Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü’ndeki bir işletmenin sahibi olan Sedat Şimşek, işletmesinin önüne koyduğu ahşap helikopter ile ilgi odağı oldu. Ahşap helikoptere ‘Lazkopter’ adını veren Şimşek, yapımını yaklaşık üç aylık bir sürede tamamladı.

YENİLİK SAYESİNDE BÖLGEYE FARKLILIK KATTI

Bölgede değişik bir yapı inşa etme isteğini dile getiren Şimşek, “Yöremizde değişik bir şeyler yapma gereği duydum. ‘Herkes zepline vesaire yapıyor, ben hiç kimsenin yapmadığı, yöremizde ve Türkiye’de olmayan bir şey yapacağım’ dedim. Biz Rizeliyiz, Rizeliye imkansız yoktur ve bir hafta düşündüm, böyle bir karar verdim. ‘Ben bu dağ başına, işletmemin bahçesine bu helikopteri indireceğim’ dedim ve indirdim. Lazkopter’i bu şekilde ortaya çıkardım” dedi. Üç aylık bir sürede, kar kış demeden, müşterileri ve yabancı turistlere yaz aylarında yetiştirmek için Lazkopter’i tamamladıklarını belirtti.

BEGENDIKLERI İLGİYLE ŞAŞIRDILAR

Sosyal medya üzerinden hızla yayılan görüntüler sayesinde bölgeye gelenlerden olumlu tepkiler aldığını aktaran Şimşek, “Şu ana kadar harika tepkiler aldık. Yoğun bir talep var, hem sosyal medyadan hem de buraya gelenler şaşırıp hayretler içinde kalıyorlar. Biz bu kadar patlayacağını düşünmemiştik. Sadece turizme, Çayeli’mize katkımız olsun, biraz daha turist çekelim diye düşünmüştük fakat bu kadar ilgi toplayacağını düşünmemiştik” şeklinde ifade etti.