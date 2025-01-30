Robinhood, Bitcoin Vadeli İşlemlerini Tanıttı

BİTCOİN VADELİ İŞLEMLERİ ROBINHOOD’DA

Robinhood, petrol ve altın ile birlikte bitcoin vadeli işlemlerini de tanıtıyor. Popüler ticaret platformu, bitcoin, petrol ve altın için vadeli işlem ticaretinin çok yakında başlayacağını duyurdu. Robinhood, resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, “Yeni sezgisel ticaret merdivenimizle vadeli işlem ticareti yakında Robinhood’a geliyor” ifadesini kullandı.

Robinhood, bitcoin, petrol ve altın yaninda, yeni hizmetinin müşterilere S&P 500, USD ve EUR vadeli işlemlerini yapma imkanı sunacağını belirtti. Bu gelişme, kullanıcıların ticaret deneyimini çeşitlendirerek daha fazla yatırım fırsatı yaratmayı hedefliyor. Kaynak: Foreks