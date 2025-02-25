Robinhood’dan SEC Karşısında Büyük Zafer!

ROBINHOOD’DAN KRİPTO SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

Finansal hizmetler şirketi Robinhood, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kendisine karşı başlattığı kripto soruşturmasını yaptırım eylemi olmadan kapattığını duyurdu. Bu soruşturma, dijital varlık işlemlerinin federal menkul kıymetler yasalarına tabi olup olmadığına yönelik bir inceleme sonucu açılmıştı. Ancak Robinhood, bu duruma karşı çıktığını belirterek, bazı kripto ürünlerini sunmama kararı aldığını ifade etti.

SORUŞTURMA İÇİNDEKİ AÇIKLAMALAR

Robinhood’un yaptığı açıklamada, “SEC, 21 Şubat’ta şirketimize bir mektupla soruşturmayı resmen kapattığını ve herhangi bir yaptırım eylemiyle ilerleme niyetinde olmadığını bildirdi.” ifadesi yer aldı. Şirketin Hukuk Direktörü Dan Gallagher ise, “Robinhood, her zaman federal menkul kıymet yasalarına uydu. Bu soruşturma açılmamalıydı.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

KRİPTO DÜZENLEMELERİNDE YENİ BİR DÖNEM Mİ GELİYOR?

Robinhood, daha şeffaf ve özel bir düzenleyici ortam oluşturulması amacıyla SEC ile iş birliği yapmaya devam edeceğini belirtti. Şirket, dijital varlık ekosistemi için daha net kurallar belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Bunun yanı sıra, SEC’in kısa bir süre önce Coinbase’e karşı açtığı davayı da düşürmesi, ABD’deki kripto düzenlemeleri açısından önemli bir değişimin habercisi olabilir. Gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin!