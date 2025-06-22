Robotaksi Resmen Başlıyor

TESLA ROBOT TAKSİLERİ KULLANIMA SUNDU

Tesla, Elon Musk’ın on yıllık süreçten sonra ilk robot taksilerini, Austin sokaklarında tanıtarak otomobil üreticisi için yeni bir dönem başlatıyor. Bu sürücüsüz taksi hizmetinin lansmanı, şehrin belirli bölümlerinde sınırlı sayıda araçla modest bir şekilde başlıyor. İlk sürücülerin dikkatli bir seçimle belirlendiği bu süreçte, genel halkın ise süreci izlemek zorunda kalacağı görülüyor. Ancak, bu mütevazi tanıtım yatırımcılar arasında, satışlardaki azalma ve Musk’a yönelik tüketici tepkisi ile şirketin canlanması umudunu taşıyanlar için oldukça beklenen bir gelişme oldu.

OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİLERİNE YATIRIM

Tesla CEO’su, şirketin geleceğini otonom sürüş, yapay zeka ve insansı robotlar üzerine inşa etmekte kararlı. Deepwater Asset Management’ın yönetici ortağı Gene Munster, bu lansmanı değerlendirirken “Bu ilk gerçek test. Olacak her şey, özellikle de olumsuz olanlar daha da güçlenecek. Tehlikede olan çok şey var.” dedi. Son dönemlerde Teksas’ta, Model Y SUV’ların düzenli olarak görünmesi ile test işlemleri hızlanmış durumda. Ayrıca, Musk’ın sosyal medyada, Austin’de direksiyon başında kimsenin olmadan bir araçla yaptığı sürüşü gösteren videosu dikkat çekici.

ERKEN ERİŞİM İLE YENİ UYGULAMA

Lansmanla ilgili bazı detaylar, Tesla’yı tanıtan sosyal medya kullanıcılarının yeni robotaksi uygulamasına ve çağrı hizmetine erken erişim için seçildiğini açıkladığı dönemden sonra açığa çıktı. Robotaksilerin, sabah 6’dan gece yarısına kadar, havaalanı hariç, belirlenen coğrafi sınırlar içinde çalışacağı belirtiliyor. Kötü hava koşulları bu hizmeti etkileyebilir. Erken erişim sürecinde yolculuklarda ön yolcu koltuğunda bir “güvenlik monitörü” bulundurulacak. Musk, başlangıçta 10 ila 20 aracı kullanıma sunacaklarını, birkaç ay içinde bu sayıyı bine çıkaracaklarını ve nihayetinde pedal veya direksiyon simidi olmayan bir Cybercab tanıtacaklarını duyurdu.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ VE KONTROLLER

Tesla, uzun zamandır Tam Kendi Kendine Sürüş adını verdiği ve hâlâ sürücü gözetimi gerektiren bir sistem sunuyor. Şirket, robot taksi ağını, “denetimsiz” bir versiyonla işleyeceğini belirtirken, sürücüsüz araç operasyonlarının güvenliğinin önemini vurguluyor. Yasal yaptırımlar ya da olumsuz dikkat çekebilecek kazalara karşı dikkatli olunması gerektiği biliniyor. Daha önce benzer olaylara maruz kalan General Motors’un otonomi şirketi Cruise, 2023’ün sonlarında bir kazadan kaynaklı ruhsatını kaybetmişti. Ayrıca Uber, 2018’de bir yayaya çarpmasıyla sürücüsüz araç testlerini durdurmuştu.

AUSTIN’DA OTONOM ARAÇ OPERASYONLARI

Austin, otonom araç operasyonları için dikkat çeken bir şehir oldu. Google’ın ana şirketi Alphabet’e ait Waymo, Uber ile işbirliği içinde burada büyümeye devam ederken, Amazon’a bağlı Zoox da benzer testler gerçekleştiriyor. Teksas’ta Tesla, otonom araçların çalışması için belirli kısıtlamalar altında kalacak. Bu araçların kameralarla donatılması, sigortalı olması ve trafik kurallarına uyması gerektiği belirtildi. Şu anda paylaşımlı bir araç lisansı zorunluluğu bulunmasa da, federal düzeyde yetkililer, otonom araçların kullanımını kolaylaştırma amacıyla çalışmalara devam ediyor. Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, bu araçlar için muafiyet alma sürecini hızlandıracağını açıkladı.