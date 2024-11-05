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Spor

Rockets, Knicks’i Farkla Yendi

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NBA’DE 15 MAÇ YAPILDI

NBA’de gerçekleştirilen 15 maçla heyecan devam etti. Houston Rockets, ağırladığı New York Knicks’i 12 sayı farkla yenmeyi başardı. Rockets’ta Alperen Şengün, 25 sayı, 14 ribaunt, 5 asist ve 4 blokla “double-double” yaparak takımın en çok skor atan oyuncusu oldu.

RAPORUNDAKİ BAŞARILAR VE GALİBİYETLER

Fred VanVleet, 19 sayılık katkısıyla galibiyete destek verdi. Böylece Rockets, sezonun ilk 7 maçında 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle Batı Konferansı’nda 4. sıraya yükseldi. Knicks’te ise Jalen Brunson, 29 sayı kaydederek takımının galibiyetine katkı sağladı ancak bu yeterli olmadı.

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