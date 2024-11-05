Rockets, Knicks’i Farkla Yendi

NBA’DE 15 MAÇ YAPILDI

NBA’de gerçekleştirilen 15 maçla heyecan devam etti. Houston Rockets, ağırladığı New York Knicks’i 12 sayı farkla yenmeyi başardı. Rockets’ta Alperen Şengün, 25 sayı, 14 ribaunt, 5 asist ve 4 blokla “double-double” yaparak takımın en çok skor atan oyuncusu oldu.

RAPORUNDAKİ BAŞARILAR VE GALİBİYETLER

Fred VanVleet, 19 sayılık katkısıyla galibiyete destek verdi. Böylece Rockets, sezonun ilk 7 maçında 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle Batı Konferansı’nda 4. sıraya yükseldi. Knicks’te ise Jalen Brunson, 29 sayı kaydederek takımının galibiyetine katkı sağladı ancak bu yeterli olmadı.