Rögar Patladı, Vatandaşlar Panik Oldu!

OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE BEKLENMEDİK BİR PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak’ta, saat 22.30 civarında beklenmedik bir olay meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce başlatılan altyapı çalışmaları sırasında sokaktaki rögar sisteminde patlama yaşandı. Patlamanın ardından, ardı ardına gerçekleşen iki şiddetli patlama sonrası rögar kapağı yaklaşık 10 metre yukarı fırlayıp yere düştü.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Mahalle sakinlerinin yaptığı ihbar üzerine olay yerine BEDAŞ ve İGDAŞ ekipleri yönlendirildi. Teknik ekipler, patlamanın sebebini tespit etmek amacıyla kapsamlı incelemelere başladı. Olayın ardından güvenlik önlemleri çerçevesinde sokak trafiğe kapatıldı.

BİR MAHALLE SAKİNİ YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Patlamaya tanıklık eden mahalle sakini Zehra Erbil, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle ifade etti: “Çok büyük bir gürültü oldu. O anda eşime seslendim, ‘Deprem oluyor, dışarı çıkamayacağız!’ dedim. O ise ‘Deprem değil, başka bir şey’ diye yanıtladı. Binanın çöktüğünü sandım. Camdan baktığımda gri bir bulut ve toprak parçaları havada uçuşuyordu. Altyapı çalışmaları bir türlü bitmedi, yaklaşık bir aydır devam ediyor ve biz çok mağdur olduk.” Yetkililerin olayın nedenine ilişkin detaylı incelemeleri sürüyor.