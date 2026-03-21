Rojin Kabaiş’in Telefonu Çin’e Gönderilecek

Van’da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili olarak soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Kırılamayan cep telefonunun bu aşamada Çin’e gönderilmesi planlanıyor.

VERİ KAYBI RİSKİ NEDENİYLE YEREL AÇILAMADI

Soruşturmayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı aracılığıyla resmi yazışmaların tamamlanmasını beklediği belirtildi. Kabaiş, telefonun Türkiye’de açılması ihtimalinin gündemde olduğunu, ancak veri kaybı riski nedeniyle bu seçeneğin tercih edilmediğini dile getirdi. Sabah gazetesinin haberine göre, kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan ve ölümü hala çözülemeyen Rojin Kabaiş dosyasında, telefonun içeriği büyük bir önem taşıyor. Baba Kabaiş, kızının yurt çıkışı sırasında elinde telefonunun bulunduğunu, cihazın açılmasının soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini ifade etti.

CEP TELEFONU ÇİN’E GÖNDERİLECEK

Nizamettin Kabaiş, süreçle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Telefon şifresi kırılarak Türkiye’de de açılabileceği söylendi. Ancak veriler kaybolur diye bu risk alınmadı. Bu nedenle cep telefonu Çin’deki firmaya gönderilecek. Çin’de şifrenin kırılabileceği söylendi.”

