Rojin Kabaiş’in Telefonu Çin’e Gönderiliyor

Van’da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturmada, önemli bir gelişme yaşandı. Şifresi kırılamayan cep telefonunun, bu sefer Çin’e gönderilmesi planlanıyor.

VERİ KAYBI RİSKİ NEDENİYLE TELEFON AÇILMIYOR

Soruşturmayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Adalet Bakanlığı ile yürütülecek resmi yazışmaları tamamlamak için beklediği belirtildi. Kabaiş, telefonun Türkiye’de açılma ihtimalinin de gündeme geldiğini ancak veri kaybı riski sebebiyle bu seçeneğin tercih edilmediğini ifade etti. Olayla ilgili detaylı bilgiler sunan kaynaklar, Rojin Kabaiş’in kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunduğunda, telefonunun içerdiği verilerin soruşturma açısından kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMALARI

Baba Nizamettin Kabaiş, kızının en son yurttan çıkarken elinde telefonunun bulunduğunu hatırlattı ve bu cihazın açılmasının soruşturmanın yönünü değiştirebileceğini vurguladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kabaiş, “Telefon şifresi kırılarak Türkiye’de de açılabileceği söylendi. Ancak veriler kaybolur diye bu risk alınmadı. Bu nedenle cep telefonu Çin’deki firmaya gönderilecek. Çin’de şifrenin kırılabileceği söylendi.” şeklinde ifadeler kullandı.

