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Roma Eseri: Eşi Benzeri Olmayan Keşif

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ALMANYA’DA KEŞFEDİLEN TARİHİ ESER

Almanya’nın Vestfalya bölgesinde metal dedektörü kullanan bir kişi, bin 600 yıllık bir Roma asma kilidi buldu. Araştırmacılar, bu eserin 3. ve 4. yüzyıllarda Roma’da kullanılan kilitlerin minyatür versiyonu olduğunu belirtiyor.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Vestfalya-Lippe Bölge Birliği’nden arkeolog Michael Rind, “Altın minyatür kutu kilidinin Avrupa’da eşi benzeri yok” diyor. Metal dedektörünü kullanan Constantin Fried ise bulgusunu eline aldığında neredeyse inanamadığını belirtiyor. “Bu tür Roma kilitleri genellikle çok daha büyük olur ve demir ya da bronz parçalardan yapılır. Belli ki biri, kilidi kırmak veya bir tıkanıklığı açmak için kurcalamış” şeklinde ifadeler kullanıyor.

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