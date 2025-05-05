Dünya

Romanya Cumhurbaşkanı İstifa Etti

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ROMANYA’DA SEÇİM GÜNDEMİ BELİRGİNLEŞİYOR

Romanya’da 18 Mayıs’ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kısa bir süre kalırken, ilk turun sonuçları politik dengeleri sarstı. İlk turda aşırı sağcı AUR partisinin lideri George Simion, yüzde 41 oy alarak birinci sıraya yerleşti. Bağımsız aday Nicuşor Dan ise yüzde 21 ile ikinci sırayı aldı ve böylece ikinci tura geçmeyi başardı.

İKTİDAR PARTİSİNİN HAYAL KIRIKLIĞI

Seçimlerde en büyük hayal kırıklığını, iktidar koalisyonunun desteklediği Crin Antonescu yaşadı. Antonescu, yurt dışı oylarının da etkisiyle ikinci tur yarışının dışına kaldı. Bu durum, hükümet içinde sert tartışmalara yol açtı.

BAŞBAKAN MARCEL CIOLECU İSTİFA ETTİ

İktidarın adayı Antonescu’nun elenmesi, ülkede siyasi belirsizliği artırdı. Başarısızlığın sorumluluğunu üstlenen Başbakan Marcel Ciolacu, görevinden istifa etti. Ciolacu’nun istifasıyla birlikte Romanya’da sadece cumhurbaşkanlığı değil, yeni başbakan ve hükümetin kim olacağına dair kritik bir süreç başlamış oldu.

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