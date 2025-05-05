Romanya’nın Başbakanı İstifa Etti

ROMANYA’DA SEÇİM GÜNDEMİ

Romanya’da 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kaldı ve ilk turun sonuçları siyasi dengeleri sarstı. İlk turda aşırı sağcı AUR partisinin lideri George Simion, yüzde 41 oy alarak birinci sırayı elde etti. Bağımsız aday Nicuşor Dan ise yüzde 21 ile ikinci sırada yer aldı ve ikinci turda yarışmaya hak kazandı.

İKTİDAR PARTİSİ HÜSRAN YAŞADI

Seçimlerde en büyük hayal kırıklığını yaratan isim ise iktidar koalisyonunun desteklediği Crin Antonescu oldu. Antonescu, yurtdışı oylarının da etkisiyle ikinci turda yarışma şansını yitirdi. Bu durum, hükümet içinde sert tartışmalara yol açtı.

BAŞBAKAN CIOLACU İSTİFA ETTİ

Antonescu’nun elenmesi, ülkede siyasi belirsizliği artırırken başarısızlığın sorumluluğunu üstlenen Başbakan Marcel Ciolacu, istifa etti. Ciolacu’nun istifasıyla birlikte Romanya’da sadece cumhurbaşkanlığı değil, yeni başbakan ve hükümetin kim olacağına dair kritik bir süreç başlamış oldu.