Ronaldinho’nun Oğlu Hull City’ye Geçti

ÖNEMLİ TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, dikkat çekici bir transfere imza attı. Dünyaca ünlü Ronaldinho’nun oğlu Joao Mendes, kulübüyle sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kulübün U21 Takımı’nda göreve başlayacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

Hull City, Joao Mendes ile bir yıllık bir sözleşme yaptı. Anlaşmada, sözleşmenin uzatılması için bir opsiyonun bulunduğu da açıklandı.

Joao Mendes, transferinin hemen ardından yaptığı açıklamada, “Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak.” dedi.

GELECEK İÇİN HEYECAN VAR

Brezilyalı futbolcu sözlerine devam ederek, “Birmingham ile oynanan maçı izledim ve bence çocuklar gerçekten iyiler. Gerçekten iyi bir takım ve gelecek için heyecanlıyım.” şeklinde konuştu.

YARDIMCI OLMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ

Joao Mendes, “U21 Takımı’nda ve birinci takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim.” ifadesini kullandı.