Ronaldinho’nun Oğlu Joao Mendes, Hull City’e Geçti

TRANSFER HABERİ

Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu Hull City, İngiltere Championship’te dikkat çekici bir transfere imza attı. Kulüp, ünlü futbolcu Ronaldinho’nun oğlu Joao Mendes ile sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, takımın U21 Takımı’nda sahne alacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Hull City, Joao Mendes ile toplamda bir yıllık bir sözleşme yaptı. Yapılan anlaşmada uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Transferi sonrası düşüncelerini paylaşan Joao Mendes, “Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak.” ifadelerini kullandı.

GELECEK HEYECANI

Açıklamalarını sürdüren Brezilyalı futbolcu, “Birmingham ile oynanan maçı izledim ve bence çocuklar gerçekten iyiler. Gerçekten iyi bir takım ve gelecek için heyecanlıyım.” dedi.

YARDIMCI OLMA ARZUSU

Joao Mendes, “U21 Takımı’nda ve birinci takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim.” sözleriyle destek verme isteğini ortaya koydu.